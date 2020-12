Mainz

Mit Arbeitsstipendien für Künstler und finanziellen Hilfen für Kulturvereine und Programmkinos will Rheinland-Pfalz die Kulturszene im Land in der Corona-Krise unterstützen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Kulturminister Konrad Wolf (beide SPD) legten in Mainz ein Sechspunkteprogramm mit einem Volumen von 15,5 Millionen Euro vor. Damit sollen Künstler in ihrem kreativen Schaffen unterstützt werden, Kultureinrichtungen, Programmkinos und Vereine finanzielle Hilfe erhalten, um ihre Existenz zu sichern und die Arbeit fortführen zu können.