Am 29. Januar wendet sich Krista Lang Blackwood zum ersten Mal mit „Neuigkeiten aus dem Epizentrum“ auf Facebook in Sachen Coronavirus an ihre Freunde. Zu diesem Zeitpunkt ist das Thema für einen Großteil der Welt noch ein vor allem chinesisches Problem. Gerade deshalb warnt die aus den USA stammende Lehrerin ihre Freunde nachdrücklich, informiert über alles, was sie erlebt.