Koblenz/Mainz

Ganz ohne geht es nicht. Außen goldbraun, zuckrig überpudert, innen flaumig und goldgelb, eine weiche Höhle, aus der verführerisch rote Marmelade herausquillt. Auch in der Kabinettausstellung, die das Mittelrhein-Museum derzeit aus Anlass der Kunstpreis-Verleihung der Arbeitsgemeinschaft bildender Künstler am Mittelrhein (AKM) an Juliane Gottwald zeigt, darf er nicht fehlen: der Kreppel.