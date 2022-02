Was ich schreibe“, sagt Sarah Tönges, „soll dem entsprechen, was ich in meinem Herzen trage, und nicht dem, was andere von mir hören wollen.“ Es sind bemerkenswert scharfsinnige Worte einer jungen Frau, fast schon antagonistisch, wenn man bedenkt, dass die Künstlerin ihre Texte vor allem auf der Poser-Plattform Instagram veröffentlicht. Mit ihrer oft alltäglichen, vielfach tiefgründigen Lyrik erreicht die 22-Jährige dort Tausende Menschen.