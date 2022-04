Sie gehören zu den Veranstaltern im Kulturbetrieb, denen die Pandemie in den vergangenen beiden Jahren regelrecht den Atem abzuschnüren drohte: die Internationalen Konzerttage Mittelrhein (IKM). Nun allerdings holt die Festivalreihe wieder tief Luft und startet am Ostersamstag, 16. April, in die neue Spielzeit – in abgespeckter Form zwar, und doch mit dem klaren Ziel, die Corona-Fesseln zu sprengen.