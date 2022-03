Treffen sich zehn Autoren auf einem Schiff ... Was sich auf den ersten Blick liest wie der Auftakt eines Witzes, ist in Wirklichkeit die passende Einleitung eines Formats, das es in dieser Form noch nicht gegeben hat in der Region: Am 24. April geht die besagte Anzahl an Schriftstellern in Koblenz an Bord der „MS Rheingold“ und startet von dort aus stromabwärts in Richtung St. Goar – zu einer Lesereise der etwas anderen Art.