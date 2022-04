Liebe macht glücklich? Völliger Quatsch, findet Anna Piechotta. Die Kabarettistin setzt der Romantik in ihrem aktuellen Programm eine ordentliche Prise Realität entgegen und rät: erst einmal hinsehen, für wen oder was wir Gefühle entwickeln – bevor es zu spät ist. Den Blick schärfen dürften in dieser Frage Piechottas „Liebeslieder zum Entlieben“, die die 40-Jährige am Donnerstag, 5. Mai, um 20 Uhr in der Koblenzer Kulturfabrik vorträgt.