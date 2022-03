Plus

Witzigerweise war ausgerechnet „Let It Be“ meine erste Beatles-LP, jenes Album von John, Paul, George und Ringo, das als letztes erschienen und trotz einiger Meisterstücke wohl das schwächste der Band ist. Als ich 15 war, hatte meine Schwester erstmals eine Scheibe der Fab Four auf den Plattenteller gelegt, und bald hing auch mein Zimmer voll mit Beatles-Postern. Zu Weihnachten wünschte ich mir ein erstes eigenes Beatles-Werk und bekam „Let It Be“.