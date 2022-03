Wie schnell die Zeit auch in diesem Jahr wieder verfliegt, lässt sich bei einem Blick auf den Café-Hahn-Veranstaltungskalender ganz gut ablesen: Gerade erst scheinen Festungs- und Weihnachtsvarieté Vertikalseil und Hula-Hoop-Reifen verstaut zu haben, da wirft das Ostervarieté bereits seine Schatten voraus. Am 6. April feiert der Dauerbrenner um 20 Uhr Premiere in Koblenz – das Motto in diesem Jahr: „Genialer Wahnsinn versus wahnsinniges Genie“.