Ihre gemeinsame Ausstellung 2016 in der Cubus Kunsthalle in Duisburg firmierte unter der Überschrift „Sicherer Ort“ – eine Anspielung vielleicht auf das Düsseldorfer Atelier, das sich Petra Lemmerz und Andreas Schön teilen. Bis zu seinem Tod vor elf Jahren arbeitete hier Norbert Tadeusz. Der Zufall will es, dass gegenwärtig alle drei, Tadeusz, seine langjährige Partnerin Lemmerz und Schön, mit Ausstellungen in Koblenz vertreten sind.