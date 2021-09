Zur „Langen Nacht der Museen“ in Koblenz setzt Veranstaltungstechniker Christoph Kub an diesem Samstag den Blumenhof, den Garten der Barmherzigen Brüder und den Innenhof des Rathauses farbgewaltig in Szene – als einer von zwei Lichtkünstlern im Programm neben Gerry Krätz, der wie schon 2019 den Clemensplatz als viertes temporäres Freiluftkunstwerk bespielt.