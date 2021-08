Koblenzer Museumsnacht: Lichtkünstler illumninieren besondere Orte in der Stadt

Monatelang, sagt Christoph Kub, seien die Auftragsbücher infolge der Corona-Pandemie nur spärlich gefüllt gewesen, momentan jedoch, mit Wiederaufleben der Kulturbranche, prasseln die Anfragen nur so danieder auf den Veranstaltungstechniker. Viel Zeit, warnt der 49-jährige Koblenzer daher gleich am Telefon, hat er wenig in diesen Tagen. Doch für einen kurzen Plausch über sein neuestes Projekt nimmt er sich ebenjene schließlich dennoch. Immerhin geht es um die „Lange Nacht der Museen“, in der Kub an diesem Samstag den Blumenhof, den Garten der Barmherzigen Brüder und den Innenhof des Rathauses farbgewaltig illuminieren wird – als einer von zwei Lichtkünstlern im Programm neben Gerry Krätz, der wie schon 2019 den Clemensplatz als viertes temporäres Freiluftkunstwerk bespielt.