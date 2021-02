Die Idee war nicht neu, gewann im Angesicht der Corona-Pandemie jedoch – wie so vieles – noch einmal an Nachdruck. Schließlich erscheint zurzeit jeder noch so kleine Ansatz, dem Kulturraum unter die Arme zu greifen, überaus willkommen. Und so stieß man auf der Suche nach Überbrückungshilfen für die Kreativszene auch beim Koblenzer Kulturverein auf ein Konzept, das bereits in der Schublade lag und dort nur darauf wartete, endlich hervorgeholt zu werden: die Einrichtung eines Kunstautomaten.