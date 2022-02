Die Kulturförderung ist seit Jahren ein Streitthema: Klamme Kassen führen in vielen Kommunen zu stetig schrumpfenden Etats. In Koblenz wurde daher zuletzt die Forderung lauter, den Teilbereich Kultur von den freiwilligen Leistungen – die von vornherein einer finanziellen Deckelung unterliegen – in die verpflichtenden zu überführen. Doch ist das die Lösung des Problems? Wir haben mit Bartel Meyer vom Kulturbüro Rheinland-Pfalz gesprochen.