Er gehört zu den namhaftesten Persönlichkeiten, die Koblenz hervorgebracht hat, erlangte bereits zu Lebzeiten literarische Bedeutung weit über die Stadtgrenzen hinaus – und ist innerhalb dieser heute dennoch nur wenigen ein Begriff: Der Autor Joseph Breitbach wurde 1903 in Ehrenbreitstein geboren, emigrierte in den 1930er-Jahren nach Frankreich und geriet in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg zunehmend in Vergessenheit.