Während die gekürten Fotografien an coronabedingten Unbill erinnerten, sorgten die Preise bei den Karikaturen für heitere Erleichterung. Der Mecklenburger Mario Lars sahnte mit seinem Cartoonstil und süffisanten Witz zum Motto „Zuhausebleiben“ den Hauptpreis (5000 Euro) ab: Eine Couchpotato in Feinripp und Hand in der Hose sinniert über die Tugenden der Isolation.