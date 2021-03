Sie halten Schminkprodukte in die Kamera, stählen ihre ohnehin nahezu perfekten Körper mit immer neuen Fitnesstrends, reisen zu den Orten der Welt, an denen man die eindrucksvollsten Selfies machen kann – und Millionen sehen ihnen dabei begeistert zu. Influencer, die Einflussreichen unserer Zeit, verzeichnen auf ihren Internetpräsenzen bei den Plattformen Instagram oder Tiktok eine Jüngerschaft, die in die Millionen gehen kann – und trotzdem haben viele Menschen noch nie von ihnen gehört.