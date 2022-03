Die Zeugnisse könnten unterschiedlicher kaum ausfallen: Aus den einen wurde ein repräsentatives Denkmalareal, von anderen künden wenn überhaupt nur noch verfallende Mauern. In beiden Fällen handelt es sich um „Bendorfs industrielles Erbe“, so der Titel einer Ausstellung, die in dieser Saison im Besucherzentrum der Sayner Hütte zu sehen sein wird.