Mitten in der Ostsee, vor der Küste Schwedens, liegt Gotland, skandinavisch frisch im Sommer, windumtost im Winter. Dann reist die in Winningen an der Mosel lebende Autorin Anne von Canal besonders gern an – und würdigt die Insel jetzt literarisch im Buch „Mein Gotland. Erzählungen von Wind, Zeit und Einsamkeit“, das im Herbst in der Inselreihe des Hamburger Mare Verlags erschienen ist. Im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt von Canal, wieso das Eiland ihr so am Herzen liegt, wie sie sich in Einsamkeit geborgen fühlt – und was uns die Insel für Pandemiezeiten lehrt.