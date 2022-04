Wenn in der Nacht zum Montag die Grammys vergeben werden, kann Olivia Rodrigo gleich siebenmal auf den wichtigsten Musikpreis der Welt hoffen. Noch wichtiger: Die brillant naive Herzschmerzmusik der 19-Jährigen markiert einen Kulturwandel. Was Olivia Rodrigo von ihrer Vorgängerin Miley Cyrus unterscheidet, schreibt unser Popkritiker in diesem Essay.