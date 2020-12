Koblenz/Kreis Mayen-Koblenz

Seit rund einer Woche legt der November-Lockdown wieder Teile des öffentlichen Lebens lahm. Neben Amateursport und Gastronomie ist auch die Kulturbranche von den neuerlichen Einschränkungen betroffen – bereits zum zweiten Mal im Verlauf der Pandemie. Zu den wenigen Einrichtungen in diesem Sektor, die von den aktuellen Maßnahmen zur Kontaktreduzierung ausgenommen sind, gehören Musikschulen. Doch auch an diesen ist die Corona-Krise nicht spurlos vorübergezogen, Betreiber blicken mit gemischten Gefühlen in die Zukunft. Ein Lagebericht: