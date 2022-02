Zerbrechlich war und ist gerade heute vieles: Gesundheit und Leben in Corona-Zeiten, das Klima, soziale Strukturen durch andauernde Fluchtbewegungen – und ganz aktuell auch der Frieden in Europa. Die Arbeitsgemeinschaft bildender Künstler am Mittelrhein (AKM) hätte für ihre diesjährige Ausstellung zum Aschermittwoch somit kaum einen aktuelleren Titel finden können, auch keinen, der besser die Arbeiten der 13 beteiligten Künstler umreißt.