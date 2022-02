Einen „Tatort“ hat Koblenz zwar (noch) nicht, doch wer braucht so etwas schon, wenn es stattdessen den Benefizkrimi gibt? Vor 25 Jahren startete die Reihe von Hobbyregisseur Bernd Schneider mit der Produktion von „Mord in Blau“, zurzeit laufen die Dreharbeiten für „Die Tote vom Bleidenberg“ – ein besonderes Werk in mehrfacher Hinsicht, denn es ist Schneiders zehnter und gleichzeitig letzter Benefizkrimi.