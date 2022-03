11 Jahre lang dirigierte Daniel Raiskin die Rheinische Philharmonie, an diesem Wochenende sollte er in Moskau am Konzertpult stehen. Doch nun will der in St. Petersburg geborene Musiker nichts mehr mit Russland zu tun haben und verurteilt Putins „sinnlose barbarischen Grausamkeiten". Er kennt sie aus nächster Nähe: Seine Frau und seine Schwiegermutter mussten aus der Ukraine flüchten – 40 qualvolle Stunden mit dem Zug.