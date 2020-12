Koblenz

Was haben Klubs und Bands gemeinsam? Die einen spielen die Musik der anderen, manchmal treten die anderen auch gleich persönlich auf den Bühnen der einen auf. Man teilt also die gleichen Interessen, profitiert voneinander, wobei das Tandem in den zurückliegenden Monaten eigentlich etwas ganz anderes eint: Denn sowohl die einen als auch die anderen benötigen in der Corona-Krise dringend Unterstützung. Und genau an dieser Stelle kommen Thomas Huber und Caroline Nies ins Spiel.