Die Salomons: Jüdische Ärztefamilie prägte das Gesundheitswesen in Koblenz – und weit darüber hinaus

Die Reaktionen sind verblüffend ähnlich: Wie 2020 die Corona-Pandemie rollt ab 1830 die erste Welle der Cholera über Europa. Es habe, schreibt der Berliner Arzt Dr. Burghardt, „wohl kaum eine Seuche in der neueren Zeit, das heißt wenigstens seit den letzten zwei Jahrhunderten gegeben, welche die allgemeine Aufmerksamkeit des europäischen Publikums in so hohem Grade beschäftigt und welche bei ihrem Vorwärtsdringen die Gemüther mit so großer Angst und Furcht erfüllt hätte als die seit Kurzem aus Indien hervorbrechende Cholera“.