Wenn David Hahlbrock am Rhein spazieren geht – heute in Köln, früher in Koblenz –, dann bemerkt er zunächst einmal zwei Dinge: Ambivalenz und Poetik. Das erscheint auf den ersten Blick nicht unbedingt nachvollziehbar. „Wenn man darüber spricht“, gesteht der 42-Jährige selbst, „hört es sich komplizierter an, als es in Wirklichkeit ist.“ Doch zum Glück gibt es ja noch die Kunst.