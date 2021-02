Herbst 1827, in einem Brief vom 2. Oktober aus Köln schreibt Felix Mendelssohn Bartholdy an seine Eltern in Berlin: „Gestern Abend will ich abreisen, da mit einem Male werden die Berge frei, die Nebel fallen, der Mond geht auf und die Nachricht kommt, daß auf dem gesamten rechten Rheinufer von Horchheim bis Ehrenbreitstein übermorgen Weinlese sei.“