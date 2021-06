Die Kunst des Reisens: Mittelrhein-Museum zeigt Schau zu Karl Baedeker

Das Thema Reisen ist dieser Tage wohl so aktuell wie selten: Die Corona-Inzidenzen sind rückläufig, monatelange Lockdowns (vorerst) passé, wodurch sich den nach Urlaub Dürstenden wiederum die Möglichkeit bietet, ihrem Fernweh nach langem Verzicht nun endlich wieder nachzugeben. Insofern passt es ganz gut ins Bild, dass das Koblenzer Mittelrhein-Museum (MRM) sich genau dieses Aspekts in seiner neuen Ausstellung annimmt: „In Bildern durch Europa. Mit Karl Baedeker durch die Sammlung des Mittelrhein-Museums“ heißt der Titel der Schau, die von diesem Freitag, 18. Juni, an im Romanticum am Zentralplatz zu sehen ist.