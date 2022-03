Jazz ist seit jeher ein Nischengenre, eine musikalische Prägung, die keine Grautöne kennt, die man entweder liebt – oder eben nicht. Auf Alma Naidu trifft in dieser Frage zweifellos Ersteres zu. Die 26-Jährige schätzt den Jazz, „weil er mir erlaubt, meine Interessen an ganz unterschiedlichen Genres zu verbinden“. Vor Kurzem hat die Sängerin nun ihr Debütalbum „Alma“ veröffentlicht, das sie am Montag, 28. März, im Koblenezr Café Hahn vorstellt.