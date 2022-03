„Lebt wohl, lasst es Euch recht gut ergehen, und wenn Ihr könnt, dann nehmt einst Rache.“ Mit diesem Satz beendete Salomea Ochs im April 1943 ihren letzten Brief an ihre Verwandten in Tel Aviv. Ausführlich hatte sie auf zwölf Seiten über die Verfolgung und Ermordung der Juden in der Stadt Tarnapol berichtet, die heute zur Ukraine gehört. Zwar konnte sich die junge Frau noch bei Bekannten verstecken, wurde aber bald denunziert und im Juli 1943 ermordet.