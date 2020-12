München

Sprachlosigkeit ist ein unterschätztes Stilelement guter Krimis, nein exquisiter Kriminalfilme. Der „Polizeiruf“ mit Matthias Brandt in der Rolle des Kommissars Hanns von Meuffels war ein Meisterwerk an wortarmer Eleganz trotz grandioser knapper Dialoge. Diese Filme kommen dem Kern von Mordfällen oft näher, weil sich der gewaltsame Tod eben nicht immer vollends erklären lässt. Da stößt auch Voltaire an seine Grenzen, den Kommissar Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) am Ende des aktuellen „Tatort“ zitiert: „Den Lebenden schuldet man Respekt, den Toten die Wahrheit“, sagt er und fügt hinzu, dass er diesen Satz eigentlich falsch findet. „Ich finde, man schuldet auch den Lebenden die Wahrheit.“