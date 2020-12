Koblenz

Nichts ist derzeit wie gewöhnlich. Auch nicht der Ausblick auf die kommende Spielzeit des Koblenzer Theaters, der in gedruckter Form heute wenigstens an alle Abonennten per Post versandt wird, wenn er wegen der Ausbreitung des Coronavirus schon nicht wie gewohnt an allen Spielstätten des Theaters und vielen Vorverkaufsstellen mitgenommen werden kann.