Koblenz

Der Franzosenfriedhof in Lützel ist – nicht nur aus historischer Sicht – einer der kostbarsten Orte in Koblenz. 456 Franzosen liegen dort begraben. Sie starben als Kriegsgefangene in den Jahren 1870/71 während des Deutsch-Französischen Krieges. Unweit ihrer Gräber erhebt sich eine steile, abgestumpfte Pyramide, die zu Ehren des Revolutionsgenerals François Séverin Desgraviers-Marceau errichtet wurde. Im Zusammenspiel ergibt sich eine Gedächtnislandschaft ohne Beispiel, ein einzigartiger Gedenkort, dessen Bedeutung man seinem heutigen Erscheinungsbild allerdings kaum noch ansieht.