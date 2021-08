Den Blick schärfen für das (Un-)Sichtbare: Neues Buch erfasst Kunst im öffentlichen Raum

Das Kaiser-Wilhelm-Denkmal am Deutschen Eck, die Joseph-Görres-Statue in den Rheinanlagen vor dem Schloss oder Hendrik Beikirchs Street-Art-Darstellung einer jungen Frau in Lützel sind Bilder, die bei dem Begriff Kunst im öffentlichen Raum gleich vor dem geistigen Auge aufflimmern. Dabei sind diese Werke lediglich drei von zahlreichen, teils kaum wahrnehmbaren, vielfach in Vergessenheit geratenen, die das Koblenzer Stadtbild zieren. Gut 250 Objekte dieser Art gibt es zwischen Rhein und Mosel – mindestens. Denn Dieter Marcos ist sich sicher: „Es sollte nun zwar alles erfasst sein, aber vermutlich meldet sich gleich nach der Veröffentlichung jemand, um mitzuteilen, dass wir doch etwas vergessen haben.“ Marcos, ehemaliger Direktor des Mittelrhein-Museums, hat im Auftrag der Stadt die gesammelten Werke im öffentlichen Koblenzer Raum recherchiert und katalogisiert. Das Ergebnis dieser 18-monatigen Arbeit findet sich nun, zusammengetragen auf 336 Seiten und bebildert mit 275 Fotos von Isa Steinhäuser, in einem Kunstführer, der am 20. September erscheinen soll.