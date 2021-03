„Das Traurige gibt es nicht ohne das Lustige“: Dimitrij Kapitelmans bittersüße Familiengeschichte

In seinem viel gelobten Debütroman reiste Dimitrij Kapitelman 2016 mit seinem Vater nach Israel, um dort den Wurzeln seiner jüdischen Identität nachzuspüren, in seinem neuen Werk zieht es den Autor nun – unfreiwillig – in die Ukraine: „Eine Formalie in Kiew“ erzählt die Geschichte des 33-jährigen Dima, der mit acht als „Kontingentflüchtling“ nach Deutschland kam, der 25 Jahre später endlich seine Einbürgerung verlangt und den die Mühlen der deutschen Bürokratie schließlich zurück in seine Geburtsstadt treiben – um dort eine Beglaubigung seiner Geburtsurkunde (Apostille) zu besorgen. Eine humorvoll geschriebene und doch bitterernste Geschichte über Migration, Familie und Heimat, die der Autor am Samstag, 27. März, beim „Ganz Ohr“-Literaturfestival vorstellen wird. Wir haben ihn vorab zum Gespräch gebeten.