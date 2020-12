Koblenz

Kreativ mit den Auswirkungen der Pandemie umzugehen: Dieser Aufgabe haben sich viele Kunstschaffende in den vergangenen Wochen stellen müssen, um die Bindung zu Fans, Publikum und Kunden zu halten. Musik, Literatur, Tanz, sogar ganze Inszenierungen fanden ihren Weg vorrangig über das Internet zu all jenen, die in der Krise zwar auf das Gemeinschaftserlebnis Kultur verzichten mussten, sich aber nicht von den darstellenden Künsten an sich verabschieden wollten: ein Wiedersehen und -hören in anderen Formen, über ein anderes Medium. Anders, aber (meist) gut gemacht und im Idealfall mit Potenzial über das ganze Corona-Dilemma des Kulturbetriebs hinaus.