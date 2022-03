Als ihre Songs zum ersten Mal im Radio gespielt wurden, „war das schon ein ziemlich gutes Gefühl“, sagt Alicia Kreckel. Die junge Frau aus Nistertal im Westerwald hat viele Jahre lang hingearbeitet auf diesen Moment, hat hart gekämpft für ihren Traum, dessen Verwirklichung sie nun einen weiteren großen Schritt näher kommt – in Form ihres Debütalbums „Broken Hearts Club“, das Alycce, so ihr Künstlername, am 8. April veröffentlicht.