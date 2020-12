Rheinland-Pfalz

Noch sind es Wochen, Monate gar, bis in Rheinland-Pfalz die großen Festivals zum Tanz bitten: Rock am Ring Anfang Juni in der Eifel und Nature One Ende Juli im Hunsrück. Nach derzeitigem Stand sollen beide Festivals laut ihrer Veranstalter stattfinden. Noch laufen auch in Zeiten der Corona-Krise die Planungen für beide Festivals wie gehabt, teilen sowohl Katharina Wenisch, Sprecherin von Rock-am-Ring-Macher Marek Lieberberg, sowie Svenja Heinemann von der I-Motion GmbH mit, die hinter der Nature One steht.