Das Jahr 2022 ist für das Koblenzer Ludwig Museum ein besonderes, feiert die Kunstinstitution in diesem doch ihren 30. Geburtstag. Bis zu den offiziellen Feierlichkeiten am 18. September ist es zwar noch ein wenig hin – der Countdown allerdings wurde längst eingeläutet: mit einer charmanten Aktion, die Vorfreude macht auf all das, was noch kommen mag im Jubiläumsjahr.