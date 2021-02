Auf Stromausfall folgt Endzeitstimmung: Ein Theaterstück für sieben Smartphones und eine Alextra

„Absent*Presence – Present*Absence“ (auf Deutsch: „Abwesend*Anwesenheit – Anwesend*Abwesenheit“) liest sich wie die Kurznotiz in einem Internetprotokoll, ist davon – zumindest auf der Sinnebene – auch gar nicht so weit entfernt und beschreibt doch etwas völlig anderes. Das verrät bereits ein Blick auf die Urheberschaft des sperrigen Titels – der nämlich entstammt der Feder des Koblenzer Autors Klaus-Dieter Regenbrecht. Wobei hier kein weiterer Roman benannt wird, sondern ein Bühnenstück für acht Memes – normalerweise über das Internet verschickte Bilder mit einer kurzen prägnanten Aussage. Die Protagonisten: sieben Smartphones, SP 1 bis SP 7, in Gesellschaft von Alextra, der namentlich leicht abgewandelten Computerquasselstrippe von Amazon.