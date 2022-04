Was 2014 mit einem Auslandsemester in Australien begann, wurde in den Folgejahren zu einem Roadtrip der Superlative: Als Tramper legte Daniel Klesen alias Daniel Dakuna mehr als 50.000 Kilometer in 42 Ländern zurück. Seine Erfahrungen verarbeitete der 32-Jährige 2020 in einem Buch – und teilt diese parallel dazu auch in seiner Liveshow, mit der er am 13. April ab 18.30 Uhr im Circus Maximus zu Gast ist. Wir haben mit dem Weltenbummler gesprochen.