Alte Stoffe, neue Bäume: Wie eine Modedesignerin dem Waldsterben trotzt

Von der hufeisenförmigen Couch im Wohnzimmer schweift der Blick vorbei an aufgereihten Schneiderbüsten hinaus aus der breiten Fensterfront. Wo dichter Wald einst Täler und Hügel säumte, herrscht nun Leere. Ein paar Baumstümpfe recken zwischen hüfthohen Sträuchern noch ihre Köpfe, von totem Gehölz und wild sprießendem Unkraut umgeben – der Klimawandel hat im Westerwald tiefe Spuren hinterlassen, trostlose Bilder, die unweigerlich die Frage aufwerfen, ob die Natur in ihrer gewohnten Erscheinung jemals wieder zurückkehrt an diesen Ort. Ein Teil der möglichen Antwort? Findet sich auf ebenjenen Schneiderbüsten in Sinah Schlemmers Wohnzimmer: Bunte Kleider sind dort drapiert, Schals und Westen, der Stoff, wenn man so will, aus dem die (künftigen) Bäume sind.