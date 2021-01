Koblenz

Eigentlich: Mit diesem Wort könnten derzeit viele Ausblicke beginnen. Der auf das diesjährige Ausstellungsprogramm der Arbeitsgemeinschaft bildender Künstler am Mittelrhein (AKM) macht da in Corona-Zeiten keine Ausnahme. Eigentlich hätte die große Heijo-Hangen-Ausstellung schon 2020 im Zentrum der Aktivitäten stehen sollen, jetzt ist die Schau für 2021 angesetzt – in Zusammenarbeit mit der Heijo-und-Gisela-Hangen-Stiftung.