36 Jahre lang leitete Hubert Scherer den Freundeskreis des Theaters Koblenz, initiierte und unterstützte in dieser und in anderen Funktionen vieles, was ohne ihn nicht möglich gewesen wäre. Am Dienstag, den 29. Juni, ist der einstige Präsident der IHK Koblenz, der privat nicht nur kulturbegeistert, sondern selbst auch ein begabter Musiker war, im Alter von 87 Jahren gestorben.