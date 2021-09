ABBA und die Sehnsucht nach ewiger Jugend: So soll das Comeback-Konzert aussehen

Phantasialand, Brühl bei Köln, Anfang der 1980er-Jahre. Die Fahrgeschäfte: überfüllt. Die Restaurants: überteuert. Die Besuchergruppe: übermüdet. Was tun vor der Heimfahrt? Ein Showspektakel hat noch freie Plätze, es lockt die Musik der Stars. Die erklingt dann auch – vom Band. Die Puppen, die auf der Bühne hölzern Arme und Beine bewegen, sind vollautomatisch. „Alle mitsingen!“, dröhnt es aus dem Lautsprecher zum Eurovision-Gewinner „Hallelujah“ aus Israel von 1979. Die Begeisterung in den Sitzreihen hält sich in engen Grenzen.