Zwei verletzte Insassen nach Notbremsung eines Linienbusses.

Am 16.01.2024 gegen 08:01 Uhr kam es in der Gustav-Pfarrius-Straße auf Höhe des Lina-Hilger-Gymnasiums zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Linienbusses.

Der betreffende Linienbus befuhr die Gustav-Pfarrius-Straße in Fahrtrichtung der Ringstraße, als eine 13-jährige Jugendliche, ohne auf den Straßenverkehr zu achten, die Fahrbahn betrat. Der Linienbus musste daraufhin eine Notbremsung durchführen. Aufgrund der Notbremsung wurden ein 6-jähriges Mädchen und eine 63-jährige Frau als Insassen des Linienbusses leicht verletzt. Eine Verletzte wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht.



Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte nicht mehr alle Insassen des Linienbusses angetroffen werden. Zeugen des Verkehrsunfalls oder weitere unfallbeteiligte Insassen des Linienbusses können sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach melden.



