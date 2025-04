Zwei Verkehrsunfälle unter Drogen- bzw. Alkoholeinfluss in Bad Kreuznach

Nach derzeitigem Stand will der 52-jährige PKW-Fahrer von der Straße Weyroth nach rechts in die Richard-Wagner-Straße abbiegen. Hierbei übersieht er die querende 23-jährige Fußgängerin. Es kommt zum Zusammenstoß, wodurch die Fußgängerin leicht verletzt wird. Sie wird in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.



Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wird bekannt, dass der

52-jährige Unfallverursacher nicht im Besitz einer gültigen

Fahrerlaubnis ist. Des Weiteren bestehen erhebliche Zweifel an seiner

Verkehrstüchtigkeit. Ihm wird aufgrund des Verdachts des

Betäubungsmittelkonsums eine Blutentnahme entnommen. Des Weiteren

werden Strafanzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs,

fahrlässiger Körperverletzung durch Verkehrsunfall und Fahren ohne

Fahrerlaubnis aufgenommen.



Gegen 09:17 Uhr wird ein weiter Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten im Kreuzungsbereich der Alzeyer Straße / George-Marshall-Straße in Bad Kreuznach gemeldet.



Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 38-jährige Fahrzeugführer

mit seinem VW Passat von der George-Marshall-Straße in die

Alzeyer-Straße einbiegen. Hierbei missachtet er die Vorfahrt der

bevorrechtigten 52-jährigen Suzuki-Fahrerin. Es kommt zur Kollision

im Kreuzungsbereich. Beide PKW werden im Frontbereich beschädigt. Die

unfallbeteiligte 52-jährige Fahrzeugführerin wird leicht verletzt und

vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.



Beim 38-jährigen Unfallverursacher können vor Ort Anzeichen einer eingeschränkten Verkehrstüchtigkeit erkannt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,06 Promille. Gegen den Beschuldigten werden daher Strafanzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung erfasst. Bei ihm wird eine Blutprobe entnommen und der Führerschein mit dem Ziel der Entziehung sichergestellt.



