Zwei Verkehrsunfälle auf der B9 bei Niederheimbach – umgestürzte Bäume durch Schneefall und starken Wind





Ein VW Transporter befuhr die B9 aus Richtung Bacharach kommend in Fahrtrichtung Bingen. In Höhe der Ortslage Niederheimbach musste der Fahrer zunächst einen bereits auf der Fahrbahn liegenden Baum umfahren. Kurz darauf stürzte ein weiterer Baum unmittelbar vor dem Fahrzeug auf die Fahrbahn. Trotz eingeleiteter Vollbremsung konnte eine Kollision nicht mehr verhindert werden. Durch den Zusammenstoß wurde der Transporter im Frontbereich erheblich beschädigt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.



Zeitgleich befuhr der Fahrer eines Opel Insignia die B9 in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Aufgrund der stürmischen Witterung wurden mehrere Äste auf die Fahrbahn geweht. Beim Überfahren der Äste wurde das Fahrzeug leicht beschädigt, verblieb jedoch fahrbereit.



Alle Unfallbeteiligten verblieben unverletzt.



Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Räumungsarbeiten musste die B9 im betroffenen Streckenabschnitt zeitweise voll gesperrt werden. Die Räumungsarbeiten wurden durch die örtlich zuständige Freiwillige Feuerwehr Heimbachtal durchgeführt. Neben der Feuerwehr waren noch ein Mitarbeiter vom LBM, sowie die Polizei Bingen im Einsatz.



Die Polizei weist darauf hin, insbesondere bei widrigen Wetterbedingungen und Dunkelheit die Geschwindigkeit den Straßen- und Sichtverhältnissen anzupassen sowie auf mögliche Hindernisse auf der Fahrbahn zu achten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen



Telefon: 06721 905-0

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

Website: https://s.rlp.de/6qMj62o





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell