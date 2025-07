zwei Verkehrsteilnehmer unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Bingen am Rhein (ots) - Gleich zweimal konnten durch Beamte der Polizeiinspektion Bingen in der Nacht vom 28.07. auf den 29.07.2025 Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln festgestellt werden.





Gegen 22:20h wurde im Bereich der Koblenzer Straße ein 45-Jähriger Verkehrsteilnehmer auf einem E-Scooter einer Kontrolle unterzogen. Im Verlauf der Maßnahme konnten Hinweise auf einen Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Schnelltest bestätigte die Annahme und reagierte positiv auf Amphetamine.



Nur kurze Zeit später, gegen 23:40h konnte ein 19-Jähriger Wormser in einem Audi einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Auch er zeigte während der Kontrolle Anzeichen auf einen nah zurückliegenden Betäubungsmittelkonsum. Der Schnelltest reagiert in diesem Fall positiv auf die Stoffgruppe THC.



Beide Verkehrsteilnehmer wurden im Anschluss auf die Dienststelle zwecks Blutentnahme verbracht und eine Weiterfahrt untersagt. Sie müssen nun mit einem entsprechenden Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.



